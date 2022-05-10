У сюжеті Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових

Відео оприлюднено на каналі Al Jazeera в YouTube.

Журналісти стверджують, що отримали ексклюзивний доступ місця збору тіл росіян в боях на Київщині.

На кадрах видно фрагменти форми російської армії, бронежилети виробництва РФ, шевронів, які свідчать про приналежність убитих до окупаційних військ. У речах загарбників знайшли вкрадені у цивільних прикраси.

Сюжет було оприлюднено в репортажі, який було присвячено святкуванню Росією 9 травня.

За даними Al Jazeera, російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.

З 24 лютого до 10 травня окупанти втратили в Україні 26 тис. військових, 1170 танків, 158 гелікоптерів, 380 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 94 крилаті ракети

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