Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 26 тис. військових, 1170 танків, 199 літаків та 380 безпілотників, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 склали:

особового складу - близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1170 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,

артилерійських систем – 519 (+6) од,

РСЗВ - 185 (+0) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Генштаб також повідомляє, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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