Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 26 тис. військових, 1170 танків, 199 літаків та 380 безпілотників, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 10 травня окупанти втратили в Україні 26 тис. військових, 1170 танків, 158 гелікоптерів, 380 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 94 крилаті ракети
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 склали:
- особового складу - близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1170 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
- артилерійських систем – 519 (+6) од,
- РСЗВ - 185 (+0) од,
- засоби ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
- крилаті ракети - 94 (+0),
- кораблі /катери - 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Генштаб також повідомляє, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Авдіївському напрямку.
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