У Таїланді проходять парламентські вибори
У неділю, 14 травня, у Таїланді проходить голосування на парламентських виборах
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що голосування розпочалося о 8-ій ранку за місцевим часом на 95 тис. виборчих дільниць.
Близько 50 мільйонів виборців мають обрати 500 членів нижньої палати парламенту. Ще близько двох мільйонів осіб проголосували достроково.
У виборчих перегонах беруть участь майже 70 партій.
Також додається, що наразі лідирує партія "Для тайців" на чолі з донькою колишнього прем’єр-міністра Таксіна Чинавата, зміщеного у 2006 році внаслідок перевороту. Опоненти звинуватили його у корупції. Усі звинувачення експрем’єр заперечує і з 2008 року живе у вигнанні, у Лондоні та Дубаї.
У 2019 році у Таїланді відбулися вибори, але за результатами голосування жодна партія не здобула більшості.
- У неділю, 14 травня, в Туреччині відбувається голосування на президентських та парламентських виборах.
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