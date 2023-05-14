У Таїланді проходять парламентські вибори

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що голосування розпочалося о 8-ій ранку за місцевим часом на 95 тис. виборчих дільниць.

Близько 50 мільйонів виборців мають обрати 500 членів нижньої палати парламенту. Ще близько двох мільйонів осіб проголосували достроково.

У виборчих перегонах беруть участь майже 70 партій.

Також додається, що наразі лідирує партія "Для тайців" на чолі з донькою колишнього прем’єр-міністра Таксіна Чинавата, зміщеного у 2006 році внаслідок перевороту. Опоненти звинуватили його у корупції. Усі звинувачення експрем’єр заперечує і з 2008 року живе у вигнанні, у Лондоні та Дубаї.

У 2019 році у Таїланді відбулися вибори, але за результатами голосування жодна партія не здобула більшості.