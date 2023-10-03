У Таїланді внаслідок стрільби в ТЦ загинуло щонайменше троє людей, затримано 14-річного хлопця

Про це пише Reuters.

Управління столичної поліції повідомило, що 14-річного підозрюваного наразі заарештували та допитують щодо інциденту в торговому центрі Siam Paragon.

The Guardian пише, що, за словами медиків, один із поранених був іноземцем.

В уряді країни вже відреагували на злочин.

"Я знаю про стрілянину в Siam Paragon і наказав поліції провести розслідування. Мене найбільше хвилює громадська безпека", - коментує інцидент прем'єр-міністр Сретта Тавісін

Зазначається, що ця стрілянина сталася незадовго до річниці ще одного подібного інциденту - минулого року колишній офіцер поліції напав з пістолетом та ножем на дитячий садок та вбив 22 дітей.