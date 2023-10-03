У Таїланді внаслідок стрільби в ТЦ загинуло щонайменше троє людей, затримано 14-річного хлопця
У Бангкоку 3 жовтня відбулася стрілянина в ТЦ - відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених, поліція підозрює 14-річного хлопця у скоєнні злочину
Про це пише Reuters.
Управління столичної поліції повідомило, що 14-річного підозрюваного наразі заарештували та допитують щодо інциденту в торговому центрі Siam Paragon.
The Guardian пише, що, за словами медиків, один із поранених був іноземцем.
В уряді країни вже відреагували на злочин.
"Я знаю про стрілянину в Siam Paragon і наказав поліції провести розслідування. Мене найбільше хвилює громадська безпека", - коментує інцидент прем'єр-міністр Сретта Тавісін
Зазначається, що ця стрілянина сталася незадовго до річниці ще одного подібного інциденту - минулого року колишній офіцер поліції напав з пістолетом та ножем на дитячий садок та вбив 22 дітей.
- На півдні Таїланду в суботу, 29 липня, на складі феєрверків на ринку стався вибух, унаслідок якого загинуло 9 людей та ще щонайменше 115 отримали поранення.
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