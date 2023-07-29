У Таїланді стався вибух на складі феєрверків: 9 людей загинули, щонайменше 115 поранених
На півдні Таїланду в суботу, 29 липня, на складі феєрверків на ринку стався вибух, унаслідок якого загинуло 9 людей та ще щонайменше 115 отримали поранення
Про це інформує BBC.
Вибух стався у місті Сунгай Колок, яке розташоване на кордоні із Малайзією. Зазначається, що серед загиблих є три дитини, ще 115 людей мають серйозні поранення.
За словами місцевих, внаслідок вибуху було пошкоджено вікна та зруйновано дахи, у повітря здійнявся шлейф диму. Вибух також зруйнував частину будівель провінції Наратхіват.
Місцевий губернатор Санон Понгаксорн повідомив, що пожежу на ринку локалізували. За попередніми даними, сталася технічна помилка при зварюванні сталі під час будівельних робіт на складі.
- Протягом 29 липня пожежники Греції активно ліквідовували 51 нову лісову пожежу, що призвело до зростання загальної кількості пожеж в країні до 96
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе