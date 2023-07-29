Про це інформує BBC.

Вибух стався у місті Сунгай Колок, яке розташоване на кордоні із Малайзією. Зазначається, що серед загиблих є три дитини, ще 115 людей мають серйозні поранення.

За словами місцевих, внаслідок вибуху було пошкоджено вікна та зруйновано дахи, у повітря здійнявся шлейф диму. Вибух також зруйнував частину будівель провінції Наратхіват.

Місцевий губернатор Санон Понгаксорн повідомив, що пожежу на ринку локалізували. За попередніми даними, сталася технічна помилка при зварюванні сталі під час будівельних робіт на складі.