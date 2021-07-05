У Тбілісі радикали зірвали ЛГБТ-марш, постраждали журналісти

Про це повідомляє Ехо Кавказу.



Про те, що під час контракції постраждали їх співробітники повідомили Громадське телебачення Грузії, телекомпанія "Пірвелі","Мтаварі", "Формула", "Руставі-2", "Радіо Свобода". Оператора Громадського телебачення Грузії доставили в клініку.



Учасники закидали знімальні групи різних ЗМІ пляшками, камінням і палицями, нападали на них і ламали апаратуру.



Поліція вивела журналістів з місця подій і закрила периметр, де проходила контракція.

Акцію "Марш солідарності" на захист прав ЛГБТ-спільноти сьогодні ввечері планувала провести НУО "Тбілісі прайд" та активісти, які їх підтримують.



Радикали також зняли прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту Грузії.

Про затримання не повідомляється.

У МВС Грузії заявили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу Грузії: стаття 154 (незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності) і стаття 126 (насильство).

Представники прайду заявили, що скасовують марш."Ми не можемо вийти на вулиці, заповнені особами, які налаштовані на насилля та яких підтримує влада, Патріархія і проросійські сили, не можемо поставити під загрозу життя людей", - йдеться в заяві.Організатори маршу вважають, що "оголошено війну громадянському суспільству, демократичним цінностям і європейському курсу країни".