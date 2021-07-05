У Тбілісі радикали зірвали ЛГБТ-марш, постраждали журналісти
У столиці Грузії противники "Тбілісі прайду" напали на журналістів
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Про те, що під час контракції постраждали їх співробітники повідомили Громадське телебачення Грузії, телекомпанія "Пірвелі","Мтаварі", "Формула", "Руставі-2", "Радіо Свобода". Оператора Громадського телебачення Грузії доставили в клініку.
Учасники закидали знімальні групи різних ЗМІ пляшками, камінням і палицями, нападали на них і ламали апаратуру.
Поліція вивела журналістів з місця подій і закрила периметр, де проходила контракція.
Акцію "Марш солідарності" на захист прав ЛГБТ-спільноти сьогодні ввечері планувала провести НУО "Тбілісі прайд" та активісти, які їх підтримують.
Радикали також зняли прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту Грузії.
Про затримання не повідомляється.
У МВС Грузії заявили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу Грузії: стаття 154 (незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності) і стаття 126 (насильство).Представники прайду заявили, що скасовують марш.
"Ми не можемо вийти на вулиці, заповнені особами, які налаштовані на насилля та яких підтримує влада, Патріархія і проросійські сили, не можемо поставити під загрозу життя людей", - йдеться в заяві.
Організатори маршу вважають, що "оголошено війну громадянському суспільству, демократичним цінностям і європейському курсу країни".
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