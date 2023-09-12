Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура У Тбілісі відкрили пам'ятник воїну Мацієвському, якого розстріляли за слова "Слава Україні"

У Тбілісі відкрили пам'ятник воїну Мацієвському, якого розстріляли за слова "Слава Україні"

12 вересня, 2023 вiвторок
14:13
Культура Олександр Мацієвський

У Грузії встановили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні"

Про це повідомляє Укрінформ.

Скульптуру встановили у столиці Грузії, Тбілісі.

Історія Олександра Мацієвського

6 березня 2023 року у мережі поширилось відео, на якому російські військові розстріляли українського воїна після того, як він сказав "Слава Україні".

У неділю, 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.

На відео відреагувала низка українських посадовців, серед яких і президент Володимир Зеленський. Генеральний прокурор України Андрій Костін своєю чергою оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. Відтак, було відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

13 березня на розстріл відеагувало і міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови, оскільки Мацієвський виявився уродженцем цієї країни.

З рештою, у Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Олександра Мацієвського, а у Рівному та Києві його пам'яті присвятили мурали.

Світ
Грузія
Світ про Україну
Читайте також:
карта заставочна
11 вересня, 2023 понедiлок
Боєць ЗСУ: У районі Роботиного ворог намагається заганяти наших хлопців у вогневі мішки
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 вересня, 2023 понедiлок
Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
Ростислав Шурма
11 вересня, 2023 понедiлок
Журналісти розкрили схеми заступника очільника ОПУ Шурми, через які Україна недоотримала податків на сотні мільйонів
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
15:23
На фото паспорт громадянина України
Кожен десятий опитаний українець хоче залишитись у Польщі, - соціологи з Варшави
15:05
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall передав ЗСУ мобільний польовий госпіталь
15:03
На фото: Освітній Хаб
У Греції запрацював Український освітній хаб
14:56
діти-актори зі Львова
Метрополітен-опера у США замовила виставу про викрадених Росією українських дітей
14:32
винищувачі JAS 39 Gripen
Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen, – ЗМІ
14:21
російські автомобільні номери
Литва конфісковуватиме російські авто, які в’їжджатимуть в країну попри заборону
14:14
Завод "Антонов"
"Антонов" буде виробляти безпілотники для української армії
14:00
Укрзалізниця сполучатиме Херсон з Києвом щоденно. Оновлений маршрут
14:00
OPINION
Євген Дубогриз
Мінфін не вдоволений зміцненням гривні. Чому?
13:40
Київ дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
13:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські військові вмикали на частотах пілотів РФ похоронний марш в перші дні повномасштабної війни, - управління РЕБ
13:34
Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, - Центр стратегічних комунікацій
13:31
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
"Контролюють понад рік": у ВМС розповіли подробиці повернення "вишок Бойка"
13:30
Окупанти
Російські окупанти стягують резерви із глибини РФ: бояться прориву оборони ЗСУ
13:23
зарплата медиків
Платив зарплату неіснуючим працівникам: у Києві директору пологового будинку повідомлено про підозру у розтраті 4,5 млн грн
13:21
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району
13:21
вибори
Спротив: населення тимчасово окупованої Запорізької області проігнорувало "вибори"
13:16
У Житомирі жінка копала картоплю і знайшла арсенал зброї з Другої світової війни
У Житомирі жінка знайшла арсенал зброї з Другої світової війни, коли копала картоплю на городі
13:10
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок прагне посилити трансатлантичний альянс з США через виклики Китаю
13:06
Агентство відновлення створило інтерактивну мапу публічних закупівель на відновлення: що будуть відбудовувати першочергово
13:04
Денис Шмигаль
Федерація роботодавців закликає Шмигаля змінити постанову, якою прибуток оборонних підприємств вважається збитком державі
13:01
ухилянти на кордоні
Допомагав ухилянтам втікати з країни під виглядом "церковних місіонерів": СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП)
12:56
Учні
У Токіо скасовують гендерні квоти для вступу до державних шкіл
12:52
Україна Євросоюз
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
12:45
вибори днр
Росія створила такі умови "виборів", що можна написати будь-які цифри й результати явки, - представниця президента України в АР Крим
12:41
ПАРЄ
"Де-факто диктатура": у ПАРЄ висловили стурбованість можливістю Путіна бути президентом безстроково
12:39
Ексклюзив
москва, кремль
В Українському інституті майбутнього розповіли, кого росіяни вважають найбільш вірогідним наступником Путіна
12:36
вантажівки
У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд вантажівок в години пік
12:35
Школа
Міська рада Чернігова не заборонятиме дітям без щеплень відвідувати освітні заклади
12:33
Наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Красногорівці та Авдіївці: 2 людини загинули, ще 3 поранені
12:25
нафта нафтопровід
Німеччина продовжує імпортувати російську нафту через Індію
12:19
Посол Ізраїлю прибув з візитом до Дніпра: обговорили відновлення зруйнованих районів області
12:15
Apple представить новий iPhone 15: де і коли дивитися презентацію
12:11
путін
Путін заявив, що у РФ 270 тис. людей добровільно підписали військові контракти за останні 6-7 місяців
12:08
Володимир Зеленський
Говорили лише про фронт: президент зібрав військовий кабінет
12:04
OPINION
Павло Клімкін
Російські дрони у Румунії: у відповідь - тиша
11:58
кредит
За час війни українські підприємці отримали від банків кредити на суму понад 140 млрд гривень
11:56
паспорт рф
Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини
11:44
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейському
11:39
Можна придбати у Дії: Мінфін випустив нові військові облігації "Євпаторія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV