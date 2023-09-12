У Тбілісі відкрили пам'ятник воїну Мацієвському, якого розстріляли за слова "Слава Україні"

Про це повідомляє Укрінформ.

Скульптуру встановили у столиці Грузії, Тбілісі.

Історія Олександра Мацієвського

6 березня 2023 року у мережі поширилось відео, на якому російські військові розстріляли українського воїна після того, як він сказав "Слава Україні".

У неділю, 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.

На відео відреагувала низка українських посадовців, серед яких і президент Володимир Зеленський. Генеральний прокурор України Андрій Костін своєю чергою оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. Відтак, було відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

13 березня на розстріл відеагувало і міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови, оскільки Мацієвський виявився уродженцем цієї країни.

З рештою, у Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Олександра Мацієвського, а у Рівному та Києві його пам'яті присвятили мурали.