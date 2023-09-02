У Тель-Авіві відбулися сутички між противниками та прибічниками диктатури в Еритреї: близько 140 людей поранено

Про це інформує The Times of Israel.

Зазначається, що спочатку сутички виникли між поліцією та опонентами режиму Асмери біля місця, де мав відбутися захід, організований посольством Еритреї. Протестанти прорвалися через загородження і почали погроми. Правоохоронці були змушені застосували світлові та шумові гранати.

У заяві ізраїльської поліції сказано, що пізніше поліцейські відкрили вогонь, коли відчули, що їхньому життю загрожує небезпека.

За останньою інформацією поранень зазнали близько 140 людей, серед них щонайменше 30 правоохоронців. За даними однієї з лікарень, 35 людей перебувають у важкому стані, ще щонайменше 11 поранених отримали вогнепальні поранення. Крім того, 39 протестувальників арештували.

Пізніше правоохоронці повідомили, що ситуація в Тель-Авіві перебуває під контролем. Громадян Еритреї, які брали участь у сутичках, автобусами відвозять до місць їхнього проживання.

Довідково. Близько 30 тисяч еритрейців є шукачами притулку в Ізраїлі. За їх словами, вони втекли з Еритреї, аби уникнути небезпеки, переслідувань примусової військової служби. Країна має один з найгірших у світі показників дотримання прав людини, а шукачі притулку побоюються смерті, якщо їм доведеться повернутися.

Правозахисні групи та експерти ООН вказують, що у країні не проводяться вибори, немає вільних засобів масової інформації, виїзд з країни здійснюється за візами, багато молодих людей змушені проходити військову службу, термін якої не визначений.