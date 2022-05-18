"У телемарафоні не почуєш історії 7 тис. нагороджених і думки 130 нових Героїв України": Луценко закликав казати правду про ціну війни

Про це Луценко написав у Facebook.

"В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними. Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців. Довіру до монополізованого тб-марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України. Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися", - написав Луценко.

Політик висловив думку, що телемарафон на тлі надважких боїв сприяє виникненню в суспільстві обговорень на тему того, що вважати перемогою України.

Свою думку Луценко виклав у наступних тезах:

1. Перемога України неминуча, бо героїзм нашого народу опирається на підтримку коаліції 43 країн, що на базі Рамштайн проголосили програму ленд-лізу для України.

2. Перемогою України стане відновлення територіальної цілісності та вступ в НАТО і ЄС. Тільки членство в цих організаціях є гарантією від наступної агресії.

3. Добитися такого результату можна тільки в один спосіб - через очевидну військову поразку Росії, яка призведе до зміни очільника Кремля. Новий Горбачов/Єльцин має визнати міжнародні правила і Україну як частину Європи. Саме за це платять життям і здоров'ям тисячі героїв ЗСУ.

4. Путін сам попав у геополітичну пастку. На щастя, цього разу (на відміну від визвольних змагань 1917-21 рр.) цілі України і Західного світу співпали. Зміна влади в Москві потрібна і нам - для відновлення суверенітету, і нашим союзникам - для недопущення поширення тоталітарної, в тому числі китайської, гегемонії.

5. Час перелому у цій війні ще не наступив. Тому людям треба говорити правду про ціну і цілі війни, про героїв ЗСУ та їх думки. Тільки так вся нація буде мобілізованою на довгу і важку боротьбу. Яка неодмінно закінчиться нашою Перемогою.

Раніше українські журналісти і правозахисники закликали відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками сприяли поширенню кремлівських наративів.

Мінкульт закликав медіаспільноту "не розпалювати конфлікти", заявивши, що одіозні ведучі "перейшли на бік України". Відповідь міністерства викликала обурення в українських журналістів.

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