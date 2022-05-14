Журналісти обурені відповіддю міністерства Ткаченка щодо участі у марафоні ведучих з каналів Медведчука

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п’ятницю ввечері на сайті МКІП з’явилось повідомлення, в якому відомство закликало медіаспільноту "не розпалювати конфлікти", а про одіозних ведучих написало, що "вони перейшли на бік України".

Журналіст Вадим Карп‘як, яким став одним з ініціаторів звернення, на своїй сторінці у facebook пише: "найцікавіше виглядає ось ця цитата з відповіді: «Сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками". Тобто спеціалісти з багаторічною проросійською позицією їм потрібні, а спеціалісти з каналів Прямий, Еспресо і 5-й, які зникли з ефірного цифрового мовлення, їм виявилися не потрібні".

Отар Довженко також відреагував на позицію міністерства: "Сьогодні нам потрібна кожна людина"

"Так, пане міністре. Якщо вона з каналів Медведчука. А ось 5 каналу, Прямому і Еспресо можна тільки ретранслювати ваш марафон у повному обсязі.

Як відомо, українські медійні організації та журналісти звернулись до президента Володимира Зеленського та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з проханням відсторонити від ефіру загальнонаціонального марафону ведучих, які раніше поширювали проросійську пропаганду.

Зокрема йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

12 травня українські журналісти і правозахисні організації виступили із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

14 травня журналістка Суспільного Мирослава Барчук обурилася, що Міністерство культури та інформаційної політики виправдовує присутність колишніх ведучих каналів Віктора Медведчука у національному телемарафоні.

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