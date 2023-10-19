Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка У тендерах взяли участь 35 тис. постачальників: за рік через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн

У тендерах взяли участь 35 тис. постачальників: за рік через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн

19 жовтня, 2023 четвер
12:18
Економіка Prozorro

За рік, з 19 жовтня 2022 року, через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 мільярдів гривень: у відкритих тендерах взяли участь 35 тисяч постачальників

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки. 

Вказано, що різниця між очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів склала 40 мільярдів гривень. 

Це стало можливим завдяки ухваленій торік постанові №1178, якою було внесено зміни у правила публічних закупівель: це адаптувало систему Prozorro до умов воєнного стану.

"Ринок публічних закупівель відіграє надважливу роль для підтримки наших підприємців, а особливо виробників та малого й середнього бізнесу. Саме тому повернення до широкого використання системи Prozorro, попри умови повномасштабної війни, стало одним із пріоритетів уряду. На сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro - а отже з можливістю для бізнесу брати участь у торгах та контролем з боку громадянського суспільства”, - зазначає міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Крім того, завдяки нововведенням середній строк проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%. А завдяки тому, що з'явилась можливість використовувати для закупівель типових товарів Prozorro Market без обмежень по сумі, обсяг закупівель через електронний каталог становить 8,8 мільярда гривень - він зріс у 20 разів. 

"Загалом за час дії Постанови №1178 16,5 тисяч замовників проводили торги в Prozorro, кожен третій із них використовував Prozorro Market у своїх закупівлях", - додали в Мінекономіки. 

  • Раніше Світовий банк підтвердив повну відповідність української системи електронних закупівель Prozorro своїм правилам і схвалив її використання для усіх проєктів, які фінансує в Україні. 
Україна
бізнес
Технології
Війна з Росією
ProZorro
Читайте також:
18 жовтня, 2023 середа
"Армія США рахує їх поштучно": військовий експерт Дикий про кількість ракет Atacms
Карта бойових дій Кліщіївка Андріївка Курдюмівка Бахмут 10.10.23
18 жовтня, 2023 середа
ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки, - боєць 93-ї ОМБр "Холодний яр"
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
18 жовтня, 2023 середа
Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
13:27
Міни
В Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер": хто може отримати
13:20
Олаф Шольц
"Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України
13:15
розділ «Викрадена спадщина» в межах проекту «Війна і мистецтво»
"Викрадена спадщина": НАЗК зафіксувало 245 культурних об’єктів, які росіяни вкрали в Україні за час війни
13:13
Парламент прийняв проєкт бюджету-2024 у першому читанні
13:05
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
13:00
соцмережа Х (Твіттер)
Маск може видалити платформу X для доступу в Європі через закон ЄС
12:52
Крим
Росіяни планують перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ, - рух Атеш
12:49
Казахстан, Росія
Казахстан ввів заборону на експорт в РФ товарів, які можуть бути використані у військових цілях
12:44
зерно, зернова угода
З портів Великої Одеси тимчасовим коридором вийшли ще два судна з зерном
12:41
Оновлено
Ізраїль Україна
Атаки ХАМАСу: посол Корнійчук підтвердив загибель в Ізраїлі 18 українців
12:14
дощ Львів, опади, парасоля
Осінній дощ охопить всю Україну, крім одного регіону: прогноз погоди на 20 жовтня від Наталки Діденко
12:09
Оновлено
Херсон
РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало
12:06
OPINION
Віталій Портников
Путін скаженіє від ATACMS. Колонка Віталія Портникова
11:57
Авдіївка
Авдіївка під постійними обстрілами: з міркувань безпеки в місто припинили завозити гуманітарку
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден проситиме у Конгресу $100 млрд допомоги для України, Ізраїлю та інших криз, а українська економіка адаптувалася до війни і починає відновлюватись. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
11:40
Віктор Підлісний - екскерівник Укртелефільму
ВАКС засудив екскерівника Укртелефільму Підлісного за продаж прав на держмайно за понад 67 млн грн
11:38
Оновлено
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: п'ять людей загинули, ще п'ятьох травмовано
11:34
Музей історії міста Києва
"Мальовнича Україна": у Києві відкриють виставку живопису українських митців 2-ї половини ХХ століття
11:32
Ексклюзив
Можливий харківський сценарій, - лейтенант ЗСУ Поляков прокоментував заяву Зеленського про звільнення Бахмута
11:22
на фото: логотип
Після зниження попиту у США Nokia скоротить до 14 тис. робочих місць
11:21
Чорнобильська зона
У Чорнобильській зоні залишаються близько 20 родин, від'єднаних від цивілізації, їм допомагають військові, - Наєв
11:20
вимкнення електроенергії
В Україні у ремонт вивели одразу 4 блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 19 жовтня
11:08
Фільм «Фотофобія»
Фільм з українською копродукцією "Фотофобія", який висунули на "Оскар", придбала компанія Filmotor
10:50
александр можаев "бабай"
На Запоріжжі ліквідували "Бабая": окупанти називали терориста "символом війни на Донбасі" у 2014 році
10:47
сектор Гази
Байден заявив, що Єгипет погодився пропустити гуманітарну допомогу для сектора Гази
10:35
Ексклюзив
"Намагається залякати Захід": Братчук про погрози Путіна "кинджалами" судноплавству в Чорному морі
10:25
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
Удар по аеропорту "Луганськ": з'явилися супутникові знімки наслідків
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
10:22
Винагороду отримував на криптогаманець: у Харкові затримали агента ФСБ, який коригував удари РФ по місту
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Як боронити український інтерес на переговорах з євробюрократами
09:50
Оновлено
Ріші Сунак
Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Ізраїлю
09:34
Чорноморський флот РФ
РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 5 кораблів
09:26
Кримський міст
Росіяни не впевнені у захисті Кримського мосту через винахідливість українських військ та спецслужб, - британська розвідка
09:17
видобуток нафти, нафта
Нафта Brent здешевшала до $91,12 після пом’якшення санкцій США проти Венесуели
09:13
На фото біженці з України
У Нідерландах у 7 разів побільшало українців, які постраждали від торгівлі людьми
09:02
збитий "Шахед"
Сили ППО вночі знищили 4 із 17 повітряних цілей росіян
09:00
На фото: Павло Вишебаба на Netflix у документальному серіалі "Матері війни"
Netflix підвищує ціни для передплатників із декількох країн. Список
08:50
Оновлено
дрон Shahed-136
Нічна атака РФ: окупанти вдарили по Сумах, у Миколаєві сталася пожежа внаслідок ракетного удару
08:47
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Катують у підвалах і женуть будувати фортифікації, - голова Запорізької РДА про ставлення окупантів до цивільних
08:35
нафта нафтопровід
США пом'якшили нафтові санкції проти Венесуели, висунувши вимогу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV