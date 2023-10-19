У тендерах взяли участь 35 тис. постачальників: за рік через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Вказано, що різниця між очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів склала 40 мільярдів гривень.

Це стало можливим завдяки ухваленій торік постанові №1178, якою було внесено зміни у правила публічних закупівель: це адаптувало систему Prozorro до умов воєнного стану.

"Ринок публічних закупівель відіграє надважливу роль для підтримки наших підприємців, а особливо виробників та малого й середнього бізнесу. Саме тому повернення до широкого використання системи Prozorro, попри умови повномасштабної війни, стало одним із пріоритетів уряду. На сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro - а отже з можливістю для бізнесу брати участь у торгах та контролем з боку громадянського суспільства”, - зазначає міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, завдяки нововведенням середній строк проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%. А завдяки тому, що з'явилась можливість використовувати для закупівель типових товарів Prozorro Market без обмежень по сумі, обсяг закупівель через електронний каталог становить 8,8 мільярда гривень - він зріс у 20 разів.

"Загалом за час дії Постанови №1178 16,5 тисяч замовників проводили торги в Prozorro, кожен третій із них використовував Prozorro Market у своїх закупівлях", - додали в Мінекономіки.