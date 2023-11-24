У тимчасово окупованому Криму на аукціон виставили "націоналізовану" нерухомість Коломойського, - росЗМІ

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Розпорядча дирекція майна Республіки Крим виставила на аукціон націоналізовану нерухомість українського олігарха Ігоря Коломойського у селищі Партеніт в Алушті, зокрема центр водного спорту "Європа", - йдеться в повідомленні.

Окупанти зазначають, що первісна ціна договору становить 446 млн руб.

Центр водного спорту "Європа" розташований на першій лінії узбережжя Чорного моря. За даними з сайтів місцевих туроператорів, у будівлі облаштовано 67 готельних номерів категорій від "стандарту" до "люксу", а також тренажерний зал, конференц-зал, ресторан, сауна. Окрім самого центру, площа якого становить понад 8,7 тис. кв. м, окупанти додали в "лот" розташовані поряд басейни, котельня, гуртожиток для персоналу та протизсувні підпірні стіни.

Для участі в "аукціоні" треба внести завдаток розміром 223,2 млн руб. "Аукціон" відбудеться 18 грудня, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз через нього точиться суперечка з попереднім власником ТОВ "Транспорт Логістик", адже компанія вимагає визнати незаконним рішення про націоналізацію своєї нерухомості.