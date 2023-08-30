У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден. Таким чином, окупанти відреагували на успішні враження російських об’єктів у регіоні.