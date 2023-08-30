У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС
Російські окупанти заборонили власникам маломірних суден виходити в море на відстань більш як 1 кілометр від порту Федосії, що в тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден. Таким чином, окупанти відреагували на успішні враження російських об’єктів у регіоні.
- Російські окупанти в останній час почали частіше перевозити техніку та все необхідне обладнання вантажними кораблями через Керченську протоку.
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