Російську техніку до Криму стали більше переправляти морем, а не Кримським мостом

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Джерело "АТЕШ" із Криму повідомляє, що останнім часом окупанти інтенсифікували перевезення вантажними кораблями через Керченську протоку. Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вони роблять, ймовірно, щоб зменшити частку перевезення мостом та убезпечити свої війська від логістичного колапсу у разі знищення мосту.

"У Криму багато агентів і нам оперативно повідомляють про переміщення всієї логістики рашистів", - додали партизани.