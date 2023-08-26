Російську техніку до Криму стали більше переправляти морем, а не Кримським мостом
Російські окупанти в останній час почали частіше перевозити техніку та все необхідне обладнання вантажними кораблями через Керченську протоку
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Джерело "АТЕШ" із Криму повідомляє, що останнім часом окупанти інтенсифікували перевезення вантажними кораблями через Керченську протоку. Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вони роблять, ймовірно, щоб зменшити частку перевезення мостом та убезпечити свої війська від логістичного колапсу у разі знищення мосту.
"У Криму багато агентів і нам оперативно повідомляють про переміщення всієї логістики рашистів", - додали партизани.
- За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.
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