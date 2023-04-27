У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали двох кримських татар
У тимчасово окупованому Судаку росіяни після обшуків затримали кримськотатарських активістів Барі Барієва й Едема Ісмаїлова
Про це повідомила ГО "Кримська солідарність" у фейсбуці.
"Дзвінки про обшуки почали надходити близько сьомої. У Барі в одному дворі з ним живе мама похилого віку. В обох є неповнолітні діти, які, судячи з усього, зараз теж у будинку", - розповів громадський захисник Сеїт-Осман Каралієв.
Близько 8:30 обшук у Барі Барієва завершився. Приблизно десять "оперативників" ФСБ зі зброєю вивели чоловіка з дому. За словами одного з них, активіста забрали для бесіди й повернуть увечері додому. Також у ФСБ заявили, що залишили протокол обшуку, але родичі затриманого це спростовують. Автівки спецслужб були без номерів.
У Едема Ісмаїлова обшук завершили о 9:45. Після цього кримського татарина вивезли до Сімферополя.
"Під час обшуку в Барі Барієва й Едема Ісмаїлова співробітники ФСБ вилучили з їхніх будинків комп'ютерну техніку, особисті телефони та телефони дружин", - зауважили в "Кримській солідарності".
У громадській організації додали, що в 35-річного Барі Барієва - троє неповнолітніх дітей, а в 44-річного Едема Ісмаїлова - двоє неповнолітніх і одна повнолітня.
- 25 квітня росіяни затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку.
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