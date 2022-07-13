У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи: їх було чути тривалий час, мережею ширяться відео пожеж

Відео вибухів і пожеж почали ширитися соцмережами.

За словами місцевих жителів, вибухи активно гриміли близько двох годин, після чого інтервали між ними збільшилися, а гучність стала меншою.

Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" оприлюднив відео масштабної пожежі, з якої на тлі вибухів розлітаються боєприпаси.

"В Луганську все стабільно. Дуже гарно HIMARS працюють", - йдеться у повідомленні каналу.

Видання Бабель повідомило у Telegram, що ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Червоному Яру та Великій Вергунці (північний схід міста).

"ЗСУ продовжують знищувати російські склади боєприпасів, зокрема сьогодні ввечері Сили оборони цілили у склади та бази, що розташовані в Червоному Яру та Великій Вергунці", - пише Бабель.

Російське пропагандистське "РИА Новости" спочатку заявило про знищення над Луганськом "Точки-У", проте пізніше написало, що "українські війська завдали масованого удару по військовій частині ППО".

За даними Одеської ОВА, 12 липня ЗСУ знищили 5 ворожих складів із боєприпасами та військову частину окупантів.

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