У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи: їх було чути тривалий час, мережею ширяться відео пожеж
У ніч на 13 липня в тимчасово окупованому Росією Луганську прогриміла серія вибухів
Відео вибухів і пожеж почали ширитися соцмережами.
За словами місцевих жителів, вибухи активно гриміли близько двох годин, після чого інтервали між ними збільшилися, а гучність стала меншою.
Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" оприлюднив відео масштабної пожежі, з якої на тлі вибухів розлітаються боєприпаси.
"В Луганську все стабільно. Дуже гарно HIMARS працюють", - йдеться у повідомленні каналу.
Видання Бабель повідомило у Telegram, що ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Червоному Яру та Великій Вергунці (північний схід міста).
"ЗСУ продовжують знищувати російські склади боєприпасів, зокрема сьогодні ввечері Сили оборони цілили у склади та бази, що розташовані в Червоному Яру та Великій Вергунці", - пише Бабель.
Російське пропагандистське "РИА Новости" спочатку заявило про знищення над Луганськом "Точки-У", проте пізніше написало, що "українські війська завдали масованого удару по військовій частині ППО".
- За даними Одеської ОВА, 12 липня ЗСУ знищили 5 ворожих складів із боєприпасами та військову частину окупантів.
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