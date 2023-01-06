У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух, - радник мера Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 6 січня, у районі одної з вулиць міста пролунав вибух
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, вибух пролунав у районі вулиці Карпінського, де розташовані новобудови росіян і Метро. Подробиці наразі встановлюють.
"У будь-якому випадку - це точно хороша новина", - написав Андрющенко.
- 2 січня радник мера Маріуполя писав, що під місто РФ перкинула нещодавно мобілізованих росіян і старі танки.
- 5 січня Петро Андрющенко заявив в етері Еспресо, що окупанти звільнили майже всіх працівників порту Маріуполя та перетворюють його на військово-логістичну базу.
- Цього ж дня Андрющенко повідомив, що росіяни перекидають засоби ППО в тимчасово окупований Маріуполь.
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