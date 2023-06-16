У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомлення про проблеми зі світлом у тимчасово окупованому Севастополі з'явилось після 22:00 п'ятниці, 16 червня. Місцеві чати та канали масово скаржаться на ситуацію.

В окупаційній владі вже прокоментували ситуацію у Севастополі.

"За попередньою інформацією, відключилася автоматика на підстанції "Севастопольська". Фахівці працюють із відновлення електропостачання споживачам міста Севастополя. Їм знадобиться кілька годин", - йдеться у повідомленні окупантів.