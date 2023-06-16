У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті
Ввечері п'ятниці, 16 червня, жителі тимчасово окупованого Севастополя масово скаржаться на відсутність електроенергії
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Повідомлення про проблеми зі світлом у тимчасово окупованому Севастополі з'явилось після 22:00 п'ятниці, 16 червня. Місцеві чати та канали масово скаржаться на ситуацію.
В окупаційній владі вже прокоментували ситуацію у Севастополі.
"За попередньою інформацією, відключилася автоматика на підстанції "Севастопольська". Фахівці працюють із відновлення електропостачання споживачам міста Севастополя. Їм знадобиться кілька годин", - йдеться у повідомленні окупантів.
- 16 червня повідомлялось, що російські злочинці готуються до провокації на хімічному заводі "Кримський титан".
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