Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками Forum 2000 у Празі.

Він провів паралелі між "Празькою весною" 1968 року і подіями у сучасній Україні.

"Європа й досі змушена долати наслідки того, що тиранія змогла тоді втриматися ще на 20 років. Змогла втриматися завдяки тому, що свободі не допомогли. Не допомогли їй проявити себе на повну силу. Не озброїли її так, як було треба. І не об’єдналися заради неї", - сказав Зеленський.

"До чого це призвело? До смертей і страждань. До хвилі біженства. До того, що країни сходу й центру Європи ще на десятиліття залишилися без свободи. І не тільки без політичної, культурної чи особистої свободи людей. А й без економічної свободи, без багатьох проявів нормального соціального розвитку. Лише діти й онуки змогли отримати ті можливості й добробут, що мали бути по праву ще в покоління їхніх батьків, які були молодими в час Празької весни", - вважає президент.

"Ця ілюзія наробила багато зла після 1968 року. І ця ілюзія – в основі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, — продовжив Зеленський. - Але саме тут, на нашій землі, і саме зараз, у наш час, ми маємо історичний шанс розбити цю ілюзію! В Україні зараз – вирішальна битва за свободу".

На думку президента, тиранія відчула, що вільні народи вміють захищатись і що перемога свободи є абсолютно вірогідною.

"Це досягнуто на різних напрямках протистояння. Від передової, де наші українські воїни фізично захищають свободу, до політичної сфери, у якій нам вдалося досягти історичного результату заради Європи. Україна навіть у такий страшний час зробила все необхідне, щоб здобути статус кандидата в члени Європейського Союзу. Я вдячний народу Чехії, вашому уряду, парламенту за підтримку нас на європейському шляху. Проте битва за свободу триває!", - сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у виступі перед учасниками Forum 2000 у Празі заявив, що Європейський Союз мусить надати членство України через "кілька років".

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