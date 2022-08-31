У Польщі вважають, що Україна має вступити до ЄС упродовж "кількох років"
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Європейський Союз мусить надати членство України через "кілька років"
Про це політик заявив у Празі, виступаючи на Forum 2000.
На думку Збігнєва Рау, Україна зробила все, щоб отримати звання країни, найбільш відданої європейським цінностям, оскільки бореться за них і сплачує за це найвищу ціну.
"Питання в тому, чи ЄС готовий до цього виклику? Я маю на увазі членство в Європейському Союзі. Ми зробили багато помилок під час процесу приєднання країн Західних Балкан. Він тривав надто довго, ми з ними не були відверті, і вони й ми платили за це ціну", – сказав глава МЗС Польщі.
"Настав час винести урок із цього досвіду. Необхідний дуже прозорий та динамічний процес вступу для України. Якщо ми зможемо його влаштувати – і не в наступні десятиліття, а протягом кількох років, – це найбільш важливе, що ми можемо зробити для майбутнього України", – підсумував він.
"Час пасивності в Європі скінчився, і я вважаю це гаслом нашого мислення й дій. Це означає, що ми маємо підтримати всіх членів трансатлантичної спільноти й країни-однодумці. Ми маємо підтримувати України настільки, наскільки можемо, і якнайшвидше", – наголосив Рау.
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