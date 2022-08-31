Про це політик заявив у Празі, виступаючи на Forum 2000.

На думку Збігнєва Рау, Україна зробила все, щоб отримати звання країни, найбільш відданої європейським цінностям, оскільки бореться за них і сплачує за це найвищу ціну.

"Питання в тому, чи ЄС готовий до цього виклику? Я маю на увазі членство в Європейському Союзі. Ми зробили багато помилок під час процесу приєднання країн Західних Балкан. Він тривав надто довго, ми з ними не були відверті, і вони й ми платили за це ціну", – сказав глава МЗС Польщі.

"Настав час винести урок із цього досвіду. Необхідний дуже прозорий та динамічний процес вступу для України. Якщо ми зможемо його влаштувати – і не в наступні десятиліття, а протягом кількох років, – це найбільш важливе, що ми можемо зробити для майбутнього України", – підсумував він.

"Час пасивності в Європі скінчився, і я вважаю це гаслом нашого мислення й дій. Це означає, що ми маємо підтримати всіх членів трансатлантичної спільноти й країни-однодумці. Ми маємо підтримувати України настільки, наскільки можемо, і якнайшвидше", – наголосив Рау.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща вирішила вдвічі збільшити військові витрати на наступний рік.

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