Про це на пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Очікується, що витрати на армію зростуть до 98 мільярдів злотих цього року з 58 мільярдів злотих. Крім того, уряд планує витратити 40 мільярдів злотих на закупівлю зброї за кордоном, додав він.

"У нас є можливість значно посилити нашу армію та набрати нових солдатів", — сказав Моравецький журналістам, посилаючись на занепокоєння польських громадян щодо війни в Україні. За словами прем'єр-міністра, у 2023 році уряд планує додати понад 20 тис. нових солдатів.

Польща, яка є членом НАТО з 1999 року, пообіцяла наступного року збільшити військові витрати до 3% економічного виробництва. Вона активно купує зброю. Тільки минулого тижня вона підписала угоду на 5,8 мільярда доларів на купівлю танків і артилерії в Південній Кореї.

Заплановане збільшення військових витрат відбувається в особливо складний час для Польщі, яка прийняла понад 2 мільйони українських біженців з початку конфлікту. Уряд очікує, що наступного року економічне зростання сповільниться до 1,7% з 4,6% у 2022 році, а інфляція становитиме в середньому 9,8% у 2023 році.

У МЗС Німеччини заявили, що вичерпали склади зброї для постачання в Україну.

30 серпня канцлер Олаф Шольц заявив, що Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4 замість кількох десятків танків радянської конструкції, які чехи віддали Україні.

27 серпня Польща домовилась з Південною Кореєю про купівлю майже 400 танків та САУ на суму близько $6 млрд.

Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin. Всього Польща планує закупити у Кореї і 48 винищувачів.

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