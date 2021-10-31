У Токіо молодик поранив ножем пасажирів метро та підпалив вагон. Люди тікали через вікна

Спершу зловмисник кинувся з холодною зброєю на людей, а потім облив сидіння легкозаймистою рідиною та підпалив салон, передає Еспресо.TV.



Одна з його жертв - чоловік віком 60 років, отримав ножове поранення та втратив свідомість.



Отримавши екстренне повідомлення про інцидент залізничники терміново зупинили потяг метро на найближчий станції "Кокурьо". Було проведено евакуацію, розповідає NHK.



Як видно на відео та фото з соцмереж, після зупинки потяга люди тікали з вагонів навіть через вікна.Поліція затримала нападника.Кількість постраждалих - як від ножа, так і від вогню - становить 17 осіб.Оператор пасажирських перевезень Keio Corporation повідомив на своєму веб-сайті, що він призупиняє свою діяльність.