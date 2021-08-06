У токійській електричці невідомий напав з ножем на пасажирів: 10 людей поранено

Про це розповідає The Asahi Shimbun.



Чоловік завдав ножових поранень щонайменше 10 пасажирам у приміському поїзді в Токіо і був затриманий поліцією після втечі.



Громадське телебачення NHK заявило, що двоє пасажирів отримали серйозні травми. У сюжеты йдеться, що підозрюваний залишив свій ніж після втечі, а пізніше був заарештований у Токіо.



Пожежна служба Токіо повідомила, що дев’ять із 10 пасажирів були доставлені до найближчих лікарень, тоді як десятий зміг піти геть. Усі поранені були у свідомості, повідомили представники пожежної охорони.



NHK показало ряд поліцейських автомобілів та людей у формі на вулиці, де, за їх словами, підозрюваний був заарештований.



За словами залізничного оператора Odakyu Electric Railway Co., ножова атака сталася поблизу станції Сейджо Гаукен поблизу з однойменним інститутом.



Поліція відмовилася давати коментарі. Відомо, що потяг проходив підземним тунелем, коли чоловік напав на пасажирів.