У токійській електричці невідомий напав з ножем на пасажирів: 10 людей поранено
6 серпня у Токіо чоловік із ножем напав на пасажирів поїзда - у результаті, він поранив щонайменше 10 осіб та втік
Про це розповідає The Asahi Shimbun.
Чоловік завдав ножових поранень щонайменше 10 пасажирам у приміському поїзді в Токіо і був затриманий поліцією після втечі.
Громадське телебачення NHK заявило, що двоє пасажирів отримали серйозні травми. У сюжеты йдеться, що підозрюваний залишив свій ніж після втечі, а пізніше був заарештований у Токіо.
Пожежна служба Токіо повідомила, що дев’ять із 10 пасажирів були доставлені до найближчих лікарень, тоді як десятий зміг піти геть. Усі поранені були у свідомості, повідомили представники пожежної охорони.
NHK показало ряд поліцейських автомобілів та людей у формі на вулиці, де, за їх словами, підозрюваний був заарештований.
За словами залізничного оператора Odakyu Electric Railway Co., ножова атака сталася поблизу станції Сейджо Гаукен поблизу з однойменним інститутом.
Поліція відмовилася давати коментарі. Відомо, що потяг проходив підземним тунелем, коли чоловік напав на пасажирів.
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