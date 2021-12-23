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Головна Спорт У Top Rank назвали імена трьох боксерів, з якими проведе бої Ф'юрі

У Top Rank назвали імена трьох боксерів, з якими проведе бої Ф'юрі

23 грудня, 2021 четвер
12:01
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі планує провести поєдинки проти співвітчизників Ділліана Вайта, Ентоні Джошуа та українця Олександра Усика

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дюбеф, повідомляє BoxingNews24

За його словами, промоутерська компанія Ф'юрі працює над організацією поєдинків проти Вайта, Джошуа та Усика. 

 "Я хотів би бачити Ф’юрі проти Джошуа, Усика та Вайта. Я думаю, що Ф'юрі обов'язково повинен зустрітися з Джошуа. До цього бою занадто великий інтерес, щоб він не відбувся через поразку одного чи обох", - сказав Дюбеф. 

Він висловив сподівання, що Джошуа все ж доведе у реванші з Усиком, що його поразка у першому бою була випадковою та поверне собі домінування у надважкому дивізіоні. 

"Він повинен закріпити своє домінування, як він зробив це у реванші проти Енді Руїса. Джошуа мусить знову підняти свою кар'єру вгору та закрити поразку. Це важливо", - зазначив Дюбеф. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Ділліан Вайт
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