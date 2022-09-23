У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Полтавській, Щербанівській і Лохвицькій громадах Полтавщини 23 вересня триватимуть навчальні стрільби. ОВА попередила про постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"23 вересня на території Полтавської, Щербанівської та Лохвицької громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.92
Купівля 40.92Продаж 41.89
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе