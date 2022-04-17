У Тростянці на Сумщині чоловік підірвався на міні, вигулюючи у лісі собаку, - очільник ОДА
У місті Тростянці Охтирського району Сумщини чоловік підірвався на міні, вигулюючи у лісі собаку
Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За попередніми даними, 16 квітня у Тростянці місцевий житель, що вигулював у лісі собаку, підірвався на міні, яку російські окупанти залишили по собі.
Чоловіка доставили до місцевого медзакладу, йому надається перша медична допомога.
Живицький також нагадав, що за минулу добу піротехніки ДСНС знайшли та знешкодили артилерійські снаряди, гранати та рештки мін у кількості:
- Конотопський район — два АС-45 мм, один АС-23 мм;
- Сумський район — два АС-30 мм, три АС-125 мм, пороховий заряд – 1 одиниця, одна граната Ф-1 та рештки ММ-120 мм.
- Нагадаємо, що після перебування російської армії у селі Білка Сумської області 16 квітня було виявлено залишки хімічної зброї
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