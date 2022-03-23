У Тростянці вуличні бої, вбивають мирних людей. Спалахнула масштабна пожежа, - голова Сумської ОВА

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.



За словами Живицького, Тростянецька громада залишається найгарячішою точкою Сумської області. У місті спалахнула масштабна пожежа.



"На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, що потерпає найбільше від російських терористів. Вбивають мирних людей. Немає світла і води в багатьох населених пунктах", - розповів Дмитро Живицький.



Жителів Тростянця просять не залишати оселі та укриття, позаяк російські окупанти розстрілюють цивільних на вулиці.



Російські солдати розстріляли жінку, яка просто їхала на велосипеді. Мешканці Тростянця не можуть поховати загиблих, забрати їх з вулиці, існує проблема зберігання тіл у морзі.



Фіксуються випадки, коли жінкам доводиться самим народжувати вдома.



21 березня стало відомо, що у Тростянці російські окупати використовують мирних жителів як "живий щит".