У центрі Баку пролунав потужний вибух: є загиблі та постраждалі. Фото та Відео
В нічному клубі у центрі азербайджанського Баку пролунав вибух
Про це повідомляє азербайджанське видання Media.AZ.
Вибух пролунав у ніч з 2 на 3 квітня. Інцидент стався у нічному клубі посеред центру Баку. Гендиректор ВО "Азерігаз" Руслан Алієв розповів, що причиною є вибух газового балона.
Для безпеки подачу газу на територію тимчасово призупинили. Поліція розслідує інцидент.
За попередньою інформацією, станом на 05:15, внаслідок вибуху постраждали 32 людини, 1 з них - загинула.
Відео з місця події:
Фоторепортаж з місця подій:
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