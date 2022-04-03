У центрі Баку пролунав потужний вибух: є загиблі та постраждалі. Фото та Відео

Про це повідомляє азербайджанське видання Media.AZ.



Вибух пролунав у ніч з 2 на 3 квітня. Інцидент стався у нічному клубі посеред центру Баку. Гендиректор ВО "Азерігаз" Руслан Алієв розповів, що причиною є вибух газового балона.



Для безпеки подачу газу на територію тимчасово призупинили. Поліція розслідує інцидент.







За попередньою інформацією, станом на 05:15, внаслідок вибуху постраждали 32 людини, 1 з них - загинула.





Відео з місця події:



Фоторепортаж з місця подій:





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