У центрі Києва авто збило людину на пішохідному переході
У столиці на бульварі Лесі України автомобіль на смерть збив на пішохідному переході людину
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Києві в центрі міста сталася смертельна ДТП. Як стало відомо Вартовим Еспресо в центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 2, Volkswagen на пішохідному переході збив на смерть пішохода.
Внаслідок зіткнення людина відлетіла метрів на 10 на зелену зону. Що стало причиною такого ДТП з'ясує слідство.
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