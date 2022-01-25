У центрі Києва чоловік вчинив стрілянину з автомата
У вівторок, 25 січня, у центрі Києва на вул. Володимирській чоловік відкрив вогонь із автомата
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Чоловік з автоматом кілька разів вистрілив угору, пошкодивши штукатурку на будівлі. За попередніми даними, люди внаслідок інциденту не постраждали.
За словами свідків, після стрілянини чоловік поклав автомат у авто і став біля нього. Поліцейські огородили місце інциденту стрічками, але чоловіка у кайданки не закували.
Правоохоронці та стрілок відмовилися надати коментарі.
За наявними даними, стрілець - інкасатор пункту обміну валют.
Пізніше поліція Києва повідомила про затримання двох учасників інциденту.
"Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - розповіли у поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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