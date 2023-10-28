У центрі Києва невідомий напав з ножем на чоловіка, правоохоронці затримали підозрюваного

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Невідомий чоловік спричинив поранення іншому чоловікові предметом, схожим на ніж, та побіг з місця події. Патрульні дізналися про зовнішність ймовірного злочинця та розпочали пошуки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці дізналися, що підозрюваний пересів в автомобіль BMW та поїхав з місця події. Поліція виявила та зупинила зазначену автівку. В авто перебував чоловік, схожий за описом на підозрюваного. Він також мав з собою предмет, схожий на холодну зброю.

"Інспектори затримали чоловіка та доставили до поліцейського відділку для подальшого зʼясування всіх обставин події", - додали у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва