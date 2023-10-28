У центрі Києва невідомий напав з ножем на чоловіка, правоохоронці затримали підозрюваного
У Києві на Хрещатику невідомий здійснив напад з ножем на чоловіка. Правоохоронці затримали невідомого та доставили його до поліцейського відділку
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
"Невідомий чоловік спричинив поранення іншому чоловікові предметом, схожим на ніж, та побіг з місця події. Патрульні дізналися про зовнішність ймовірного злочинця та розпочали пошуки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці дізналися, що підозрюваний пересів в автомобіль BMW та поїхав з місця події. Поліція виявила та зупинила зазначену автівку. В авто перебував чоловік, схожий за описом на підозрюваного. Він також мав з собою предмет, схожий на холодну зброю.
"Інспектори затримали чоловіка та доставили до поліцейського відділку для подальшого зʼясування всіх обставин події", - додали у повідомленні.
Фото: Патрульна поліція Києва
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