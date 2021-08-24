У центрі Києва під час параду молодик вчинив акт самоспалення
У столиці під час параду до Дня Незалежності чоловік вчинив самоспалення. Його госпіталізували
Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва в коментарі РБК-Україна.
Під час параду до Дня Незалежності України в Києві молодик вчинив самоспалення. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували.
"Так, відбулася така подія. Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною та підпалив. Поліцейські, які перебували поряд, швидко його загасили", - повідомили в поліції.
Йому надали медичну допомогу та госпіталізували. Мотиви акту самоспалення наразі невідомі.
- У Києві пройшов військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
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