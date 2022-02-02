У центрі Києва сталася стрілянина: госпіталізовано двох людей, 14 осіб затримали

Про це повідомляють Вартові. Еспресо та поліція Києва.



"Сьогодні, 2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група", - повідомила поліція.

Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню.



У поліції наголосили, що під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

14 осіб доставили до відділку поліції. Наразі із ними спілкуються слідчі. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Вартові.Еспресо, у ході конфлікту постраждав ветеран війни та журналіст Олексій Середюк. Його госпіталізували.

















Крім того, у дворі порізали колеса автомобілю Renault.











За попередньою інформацією, за адресою, де стався конфлікт, знаходиться обмінник криптовалюти. Там, за словами активістів, проводять незаконні транзакції, зокрема відбувається фінансування "ЛДНР" та наркотрафік.







Деталі конфлікту з'ясовують правоохоронці.

