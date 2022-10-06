У центрі Москви чоловік підпалив два авто, викрикуючи антивоєнні лозунги, - росЗМІ

Про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.

"У Москва-Сіті вибухнули два автомобілі. Машини стояли біля веж "Федерація", недалеко одна від одної. За словами очевидців, поряд із місцем події бачили людину, яка тікала з каністрами", - першим про подію повідомив телеграм-канал Baza.

Згодом видання додало, що за повідомленням очевидців поряд із підірваними машинами чоловік кричав антивоєнні гасла.

За попередньою версією, в руках у нього були пляшки із запальною сумішшю. Цю інформацію зараз перевіряють.

Агентство ТАСС з посиланням на МНС Москви додало, що пожежу швидко загасили.

Пізніше Baza повідомила, що зловмисника затримано.

Відзначимо, що хмарочоси "Федерація" розташовані у самому центрі столиці Росії – Москва-сіті. Це найвищі будівлі Європи.

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