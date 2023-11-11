У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед постраждалих є діти
Уночі суботи, 11 листопада, у центрі приймання мігрантів в італійському муніципалітеті Сан-Лоренцо-Нуово за 105 км від Риму стався вибух, внаслідок чого постраждали близько 12 людей, серед них - неповнолітні
Про це повідомляє італійський канал RAI News 24.
Зазначається, що стан деяких постраждалих оцінюється як важкий. Усіх поранених доставили до місцевих лікарень.
Водночас причини вибуху у будівлі в промисловій зоні Італії, де приймали мігрантів, наразі невідомі.
Поліція працює над з'ясуванням причин інциденту.
- Напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що план Італії побудувати в Албанії центри прийому мігрантів, які прибувають морем, може стати зразком для угод між Європейським Союзом і країнами, що не є його членами.
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