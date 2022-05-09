"У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ": Подоляк про заяву Путіна "на параді перемоги"
Ніхто не збирався нападати на Росію, це окупаційна війна, заснована виключно на хворобливих імперських амбіціях
Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у твітер.
"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу", – написав він.
У такий спосіб Подоляк прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна, який на "параді перемоги" у Москві заявив, що ополченці Донбасу разом із ЗС РФ борються на своїй землі.
"У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф", – наголосив радник голови ОП.
- Нагадаємо, на "параді перемоги" 9 травня Путін заявив, що Росія дала попереджувальну відсіч агресії.
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