"У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ": Подоляк про заяву Путіна "на параді перемоги"

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у твітер.

"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу", – написав він.

У такий спосіб Подоляк прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна, який на "параді перемоги" у Москві заявив, що ополченці Донбасу разом із ЗС РФ борються на своїй землі.

"У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, на "параді перемоги" 9 травня Путін заявив, що Росія дала попереджувальну відсіч агресії.

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