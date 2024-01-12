Особливість такої війни в тому, що в ній є лише три вибори:

утекти,

битися,

померти.

У ній немає варіантів "домовитись" і "відкупитись", бо той, хто вже взявся тебе знищити, не відступиться через те, що ти дозволиш йому спочатку відрізати тобі руку.

У ній немає варіанту "я тут в сторонці постою, хай ті, кого не так шкода, воюють". Бо коли тих повбивають, війна дійде до тебе. І ворог не питатиме, чоловік ти чи жінка, старий чи юний, цивільний чи військовий, здоровий чи з плоскостопістю.

Єдине, що значитиме в той момент, — чи матимеш ти навички, зброю та побратимів.

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Так само в ній немає варіантів "мобілізуватимемо лише молодих бездітних чоловіків працездатного віку з ідеальним здоров'ям". До війська має піти стільки, скільки потрібно для перемоги. Навіть якщо доведеться ставити в стрій дівок. Бо якщо йтиме не до перемоги, а до поразки, альтернативою для цих дівок буде не "пересидіти вдома", а пережити долю німкень на окупованих радянськими ваньками територіях, яких перед тим, як дострелити, пускали по колу цілим взводом.

Ніщо в армії не є таким страшним, як два місяці в Бучі.

Головна ілюзія, в якій ще намагаються жити мільйони наших співгромадян, — ілюзія того, що їх у будь-якому випадку омине. Що хтось інший утримає фронт, а вони збережуть своє звичне життя за їхніми спинами.

Це не так.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч

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