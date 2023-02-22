Про це він сказав під час свого виступу перед випускниками Львівської та Одеської військових академій.

"Саме зараз і саме в цій війні, якої українці не починали, але яку нам із вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист – на покоління", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що українці відчувають гордість за свою армію.

"Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю та влучністю", - наголосив президент.