У цій війні Україна здобуде собі гарантований захист на покоління, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що після перемоги у війні проти країни-агресора Росії Україна здобуде гарантований захист на майбутні покоління
Про це він сказав під час свого виступу перед випускниками Львівської та Одеської військових академій.
"Саме зараз і саме в цій війні, якої українці не починали, але яку нам із вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист – на покоління", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що українці відчувають гордість за свою армію.
"Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю та влучністю", - наголосив президент.
- 20 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно.
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