У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто
Кабмін дозволив оформлювати у Центрах адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм з посиланням на відповідне рішення уряду.
"У ЦНАП можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України вчора під час засідання уряду", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, постанова дозволяє реєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби не лише у сервісних центрах МВС, але й у Центрах надання адміністративних послуг.
Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.
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