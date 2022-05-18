Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм з посиланням на відповідне рішення уряду.

"У ЦНАП можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України вчора під час засідання уряду", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, постанова дозволяє реєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби не лише у сервісних центрах МВС, але й у Центрах надання адміністративних послуг.

Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

Нагадаємо, українці на пільгових умовах ввезли 86 тис. авто з Європи.

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