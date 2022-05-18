Українці завезли з Європи 86 тис. авто на пільгових умовах
Митниця оформила на пільгових умовах 86 тис. автомобілів для власних потреб українців
Про це повідомили представники Державної митної служби на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Завезено близько 86 тис. транспортних засобів для фізосіб за преференцією", – повідомили представники керівництва митниці в ході засідання.
Вони нагадали, що Верховна Рада звільнила імпорт автомобілів з Європи для власних потреб українців від ПДВ та митних зборів.
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