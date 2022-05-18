Про це повідомили представники Державної митної служби на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Завезено близько 86 тис. транспортних засобів для фізосіб за преференцією", – повідомили представники керівництва митниці в ході засідання.

Вони нагадали, що Верховна Рада звільнила імпорт автомобілів з Європи для власних потреб українців від ПДВ та митних зборів.

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