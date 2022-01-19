"У цьому конфлікті є лише одне рішення - дипломатичне": Кулеба назвав умову завершення війни з Росією

Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання суперечностей. У цього конфлікту є лише одне рішення - це рішення дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори зі США, з НАТО, з країнами-учасницями Нормандського формату", - сказав Кулеба.



Міністр додав, що є ще одна умова, яку повина виконати Росія, щоб вирішити збройний конфлікт - це виведення військ з окупованих територій.



"Цей конфлікт буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить окремі райони Донецької та Луганської областей та АР Крим і місто Севастополь", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 18 січня Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем.

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