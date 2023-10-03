У Туреччині проводять спецоперацію проти курдського угруповання: затримано 90 людей

Про це повідомляє турецьке видання "АА".

За координації міністерства внутрішніх справ, головного управління безпеки та головної прокуратури Шанлиурфи у 18 провінціях розпочалася операція проти курдської терористичної організації, в результаті якої було затримано близько 90 осіб.

"Згідно з отриманою інформацією, в результаті заходів, що проводилися міністерством внутрішніх справ на півночі Іраку, Сирії та Туреччини протягом близько 10 місяців з метою виявлення та ліквідації турецької ланки так званої військової розвідувальної структури терористичної організації, було встановлено пильне спостереження за підозрюваними, які діяли від імені організації", - йдеться у повідомленнію

Після координації дій з підрозділами безпеки була розпочата спецоперація у 18 провінціях, серед яких Шанлиурфа, Стамбул, Анталія, Адана, Бурса, Діярбакир, Газіантеп, Мардін, Мерсін, Денізлі, Конья, Кайсері, Бетман, Іспарта, Баликесір, Ширнак, Коджаелі та Амасья.