У Туреччині проводять спецоперацію проти курдського угруповання: затримано 90 людей
Близько 90 підозрюваних були заарештовані в ході спецоперації, яка проводилася одночасно у 18 провінціях Туреччини проти курдської терористичної організації
Про це повідомляє турецьке видання "АА".
За координації міністерства внутрішніх справ, головного управління безпеки та головної прокуратури Шанлиурфи у 18 провінціях розпочалася операція проти курдської терористичної організації, в результаті якої було затримано близько 90 осіб.
"Згідно з отриманою інформацією, в результаті заходів, що проводилися міністерством внутрішніх справ на півночі Іраку, Сирії та Туреччини протягом близько 10 місяців з метою виявлення та ліквідації турецької ланки так званої військової розвідувальної структури терористичної організації, було встановлено пильне спостереження за підозрюваними, які діяли від імені організації", - йдеться у повідомленнію
Після координації дій з підрозділами безпеки була розпочата спецоперація у 18 провінціях, серед яких Шанлиурфа, Стамбул, Анталія, Адана, Бурса, Діярбакир, Газіантеп, Мардін, Мерсін, Денізлі, Конья, Кайсері, Бетман, Іспарта, Баликесір, Ширнак, Коджаелі та Амасья.
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Близько 9:30 ранку 1 жовтня в Анкарі стався потужний вибух і було чути постріли біля МВС і Великого національного збору Туреччини. Угруповання "Батальйон безсмертних", пов'язане з бойовиками Робітничої партії Курдистану, взяло на себе відповідальність
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