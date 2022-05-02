У Туреччині розраховують використовувати газ з покладів у Чорному морі в наступному році
Після виявлення покладів газу на дні Чорного моря і початку робіт для його видобутку та транспортування, Туреччина розраховує почати використання палива вже у 2023 році
Про це сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, передає Takvim.
"Вже через рік у ці самі дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку. Коли заварюватимете чай на плиті, то робитимете це на газу, видобутому з глибини тисячі метрів під Чорним морем", - сказав міністр.
За словами Дьонмеза, Туреччина планує в повному обсязі використовувати підземні ресурси та залучати їх у власну економіку.
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