У Туреччині розраховують використовувати газ з покладів у Чорному морі в наступному році

Про це сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, передає Takvim.

"Вже через рік у ці самі дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку. Коли заварюватимете чай на плиті, то робитимете це на газу, видобутому з глибини тисячі метрів під Чорним морем", - сказав міністр.

За словами Дьонмеза, Туреччина планує в повному обсязі використовувати підземні ресурси та залучати їх у власну економіку.