English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Туреччині спіймали ватажка ІДІЛ Аль-Курайші, - Odatv

У Туреччині спіймали ватажка ІДІЛ Аль-Курайші, - Odatv

26 травня, 2022 четвер
16:38
Світ туреччина стамбул поліція

Поліція Стамбула провела таємну міжнародну спецоперацію з перехоплення й затримання ватажка ІДІЛ, Абу-аль-Хасана Аль-Курайші

Про це повідомляє турецький новинний портал Odatv.

Зазначається, що турецька поліція дізналася про перебування нового лідера ІДІЛ Абу Хасан аль-Курайші в Стамбулі.

За його будинком стежили протягом доби. Після затримання лідера ІДІЛ почала допитувати група експертів як з Антитерористичної, так і з Національної розвідувальної організації.

Під час допитів вдалося отримати інформацію про досі невідомі організації, однак їхні назви не оприлюднені.

Повідомляється, що подробиці операції президент Туреччини Реджеп Ердоган оприлюднить найближчими днями.

Відомо, що двох попередників ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді та Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші були в різні роки убиті під час операції США в Ідлібі.

  • Нагадаємо, боєць ТрО та журналіст-міжнародник Юрій Мацарський розповів, що російська армія діє в Україні, як терористична організація, їхні дії нічим не відрізняються від дій ІДІЛ в Сирії та Іраку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Туреччина
ІДІЛ
Читайте також:
ракета
25 травня, 2022 середа
ЗСУ заманили ворога у капкан Світлодарської дуги, щоб з висоти вираховувати та знищувати противника, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
Умань, поле
25 травня, 2022 середа
В Умані пролунали вибухи
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
25 травня, 2022 середа
Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.62
    Купівля 34.62
    Продаж 35.92
  • EUR
    Купівля 36.32
    Продаж 38.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
17:25
арешт
Очолив незаконну структуру "ЛНР": директора Старобільського райцентру зайнятості підозрюють у колабораціонізмі
17:24
На фото український прапор намальований на вулиці у Латвії
У Латвії продовжили допомогу українцям ще на 30 днів
16:58
Інфографіка
Україна росія війна
92% українців негативно ставляться до Росії, позитивно - лише 2%, - опитування
16:57
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters
16:57
На фото школа у Таллінні в якій навчатимуться українські діти
У Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей
16:56
поховання Маріуполь
Росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України, - радник мера
16:54
Зеленський
Латвійські "стінгери" з перших годин повномасштабної агресії Росії рятували наших людей, - Зеленський подякував Латвії за підтримку
16:35
Ексклюзив
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
Українці зазнають фосфорних отруєнь, тож кульові поранення здаються щастям, - голова мобільного шпиталю Друзенко
16:33
генпрокуратура
Шістьох осіб підозрюють у колабораціонізмі у Старобільську
16:30
мікроскоп наука
ScienceForUkraine: українським науковцям і студентам пропонують роботу, стажування і навчання у престижних вишах світу
16:27
У Греції пожежа знищила 20 тонн речей, які подарували для українських біженців
16:21
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Українські військові хірурги провели унікальну операцію з видалення нирки після вогнепального поранення
16:19
Ексклюзив
загранпаспорт рф
Російські паспорти для жителів Херсонщини та Запоріжжя окупанти планують видавати в Криму, - радник голови Херсонської ОВА Хлань
16:14
Запоріжжя
Окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах, – голова Запорізької ОВА
16:03
ЗАЕС
Українська розвідка перехопила розмову окупантів з подробицями розстрілу працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця
16:01
Єдині новини
Влада влаштувала у спільному телемарафоні класичне "політичне мочилово", – "Детектор медіа" про заяви СБУ щодо Порошенка
15:58
прем'єр-міністерка Фінляндії та президент України
Прем’єр-міністерка Фінляндії Марін зустрілась з Володимиром Зеленським
15:47
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ініціатори заяви Медведчука думали, що зашкодять Порошенку, а вдарили по Зеленському, - нардеп Княжицький
15:39
Гліб Вишлінський
Україна повинна отримати статус кандидата у члени ЄС, це запустить економіку, - Гліб Вишлінський
15:38
Харків
Харків знову обстріляли: відомо щонайменше про 7 постраждалих і 4 загиблих
15:37
В Україні з'явиться єдина база вакансій з оновленням в режимі реального часу
15:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Єдиний телемарафон не допомагає перемогти Росію в інформаційній війні, - нардеп Княжицький
15:31
Громадська організація "Допоможи фронту"
Громадська організація "Допоможи фронту" передала українським захисникам необхідне спорядження
15:30
Микола Княжицький
Український політик про Анджея Дуду: найбільший друг України у світі
15:28
Ілюстративне фото
Спричинив державі збитків на $6 млн: ексдиректора держпідприємства судитимуть за службову недбалість
15:27
Туреччина
Туреччина заявила, що не збирається відмовлятися від російського газу
15:25
гелікоптери Airbus
Для поповнення запасів ЗСУ на Азовсталь авіація здійснювала 7 вильотів – Буданов
15:24
патріарх Кирил
ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) престолу
15:16
КСУ
У Зеленського заявили про потребу "переосмислити необхідність існування КСУ"
14:54
Ексклюзив
Панцир С
Росіяни так бояться безпілотників ЗСУ, що обстрілюють навіть із ЗРК "Панцир-С1" і "Бук", - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
14:51
Інтерв’ю
Віктор Винник
Лагідна українізація повинна закінчитися.  Має бути закон і санкції за його невиконання, – Віктор Винник
14:47
стаціонарний телефон
Національне інформбюро запустило гарячу лінію з розшуку полонених і зниклих під час війни
14:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
Після війни західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком, - нардеп Княжицький
14:23
Данія
Південна Корея та Данія працюватимуть над спільним експортом плавучих АЕС, - видання Neimagazine
14:13
МВФ
Зовнішнє фінансування України покращилось. Залишилося зробити його ритмічним, – МВФ
14:12
обстріл ракета
Росіяни обстріляли Миколаївщину: загинула жінка, ще 14 людей отримали поранення
14:06
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Українські безпілотники "Фурія" допомагають ЗСУ знищувати рашистів з 2014 року, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
13:56
Олаф Шольц
Німеччина не прийме нав'язаний Росією мир, - Шольц на Давоському форумі
13:53
Ексклюзив
обстріл
По місцю розташуванню бійців полку "Сафарі" ворог завдав ракетних ударів на Запоріжжі, - депутат облради
13:50
долар
НБУ поки що залишить незмінним фіксований курс гривні, – заступник голови Нацбанку Гелетій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV