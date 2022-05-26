У Туреччині спіймали ватажка ІДІЛ Аль-Курайші, - Odatv

Про це повідомляє турецький новинний портал Odatv.

Зазначається, що турецька поліція дізналася про перебування нового лідера ІДІЛ Абу Хасан аль-Курайші в Стамбулі.



За його будинком стежили протягом доби. Після затримання лідера ІДІЛ почала допитувати група експертів як з Антитерористичної, так і з Національної розвідувальної організації.



Під час допитів вдалося отримати інформацію про досі невідомі організації, однак їхні назви не оприлюднені.

Повідомляється, що подробиці операції президент Туреччини Реджеп Ердоган оприлюднить найближчими днями.

Відомо, що двох попередників ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді та Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші були в різні роки убиті під час операції США в Ідлібі.

Нагадаємо, боєць ТрО та журналіст-міжнародник Юрій Мацарський розповів, що російська армія діє в Україні, як терористична організація, їхні дії нічим не відрізняються від дій ІДІЛ в Сирії та Іраку.

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