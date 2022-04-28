Армія Росії діє в Україні так само, як і ІДІЛ в Іраку та Сирії, - журналіст-міжнародник Мацарський
Боєць ТрО та журналіст-міжнародник Юрій Мацарський розповів, що російська армія діє в Україні, як терористична організація, їхні дії нічим не відрізняються від дій ІДІЛ в Сирії та Іраку
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”.
"Є війни, в яких ти не можеш не брати участь. Потрібно вирішувати, або ти зі зброєю в руках будеш захищати те, що тобі важливо, або просто не братимеш в цьому участь. В попередніх моїх війнах в Сирії, Іраку та Секторі Газа в мене була можливість не брати пряму участь у тих битвах. Зараз в мене такої можливості немає. Я захищаю свою країну і те, що для мене є найважливішим", - пояснив Мацарський.
Мацарський зауважив, що дії росіян в Україні нічим не відрізняються від дії ІДІЛ в Сирії та Іраку.
"Росіяни в Україні діють так само, як і ІДІЛ в Сирії та Іраку. Україна зараз воює з терористичним утворенням. Ця терористична організація хоче якомога жорсткіше залякати цивільне населення України. Армія Росії використовує високоточні ракети не для знищення військових об’єктів, а для того, щоб знищувати школи, лікарні та цивільні об’єкти інфраструктури. Тобто, вони ведуть себе в Україні, як справжні терористи", - додав Мацарський.
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