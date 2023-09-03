У Туреччині зафіксували падіння метеорита

Про це інформує NTV.

Зазначається, що подія сталася близько 20:15. У момент падіння сяйво метеора освітлювало нічні вулиці.

Падіння небесного тіла можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

Цей момент зафільмували місцеві жителі.

????#SONDAKİKA | Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştü.



Geceyi, gündüz gibi aydınlattı.



pic.twitter.com/DKYdxITAqn — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 2, 2023

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", - пише видання.