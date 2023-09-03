У Туреччині зафіксували падіння метеорита
Увечері суботи, 2 вересня, на південному сході Туреччини впав метеорит. Момент падіння потрапив на відео, уламки небесного тіла могли бачити жителі кількох провінцій країни
Про це інформує NTV.
Зазначається, що подія сталася близько 20:15. У момент падіння сяйво метеора освітлювало нічні вулиці.
Падіння небесного тіла можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.
Цей момент зафільмували місцеві жителі.
"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", - пише видання.
- У травні у містечку Гоупвелл у Нью-Джерсі, США, метеорит віком 4,6 млрд років впав на житловий будинок і пробив дах.
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