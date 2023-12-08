У Туреччині знайшли статую музи, яка танцює. Їй понад 2 тис. років

Про це пише Arkeonews.

Як повідомляє міністерство культури і туризму, статуя є єдиною оригінальною частиною елліністичного періоду.

"Історично склалося так, що "Танцюючі музи", які вважаються одними з муз, народжених від союзу Зевса та Мнемозини, були створені Філіском, відомим скульптором другого століття до нашої ери. Хоча в Анатолії та Греції існують численні репродукції цього твору римського періоду, нещодавно відкрита статуя зі Стратонікеї є єдиною автентичною роботою Філіска з епохи еллінізму", - йдеться у повідомленні.

Статую та постамент знайшли під час розкопок усередині фригідарію римської лазні в Стратонікеї. Однак голова та руки скульптури помітно були відсутні у знахідках.

Раніше копію цієї шанованої статуї було виявлено в римських лазнях стародавнього міста Перге, а також іншу на Родосі, що демонструє її широке відтворення в римський період.