У Туреччині знайшли статую музи, яка танцює. Їй понад 2 тис. років
У стародавньому місті Стратонікея в Туреччині нещодавно знайшли культову фігуру з античної міфології - муза, яка танцює. Цій статуї вже 2175 років
Про це пише Arkeonews.
Як повідомляє міністерство культури і туризму, статуя є єдиною оригінальною частиною елліністичного періоду.
"Історично склалося так, що "Танцюючі музи", які вважаються одними з муз, народжених від союзу Зевса та Мнемозини, були створені Філіском, відомим скульптором другого століття до нашої ери. Хоча в Анатолії та Греції існують численні репродукції цього твору римського періоду, нещодавно відкрита статуя зі Стратонікеї є єдиною автентичною роботою Філіска з епохи еллінізму", - йдеться у повідомленні.
Статую та постамент знайшли під час розкопок усередині фригідарію римської лазні в Стратонікеї. Однак голова та руки скульптури помітно були відсутні у знахідках.
Раніше копію цієї шанованої статуї було виявлено в римських лазнях стародавнього міста Перге, а також іншу на Родосі, що демонструє її широке відтворення в римський період.
- Італійська влада оголосила про надзвичайне відкриття 2000-річних бронзових статуй у стародавньому джерелі, імовірно, знахідка "перепише історію".
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