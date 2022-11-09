В Італії знайшли бронзові статуї, яким понад 2000 років

Про це повідомляє AP.

Археологи в Італії віднайшли близько двох десятків бронзових статуй у стародавньому тосканському термальному джерелі. Влада країни заявила, що знахідка "перепише історію" про перехід від етруської цивілізації до Римської імперії.

"Відкриття, зроблене в священних купальнях археологічних розкопок Сан-Кашано-деї-Баньї поблизу Сієни, є одним із найвизначніших у Середземномор’ї", - сказав Массімо Осанна, високопосадовець міністерства культури Італії.

Статуетки майже повністю зберегли свій аутентичний вигляд, пояснюється це впливом грязі з термальних джерел. У міністерстві повідомляють, що на знахідках можна розгледіти делікатні риси обличчя, гофровані туніки. Поруч із фігурами було майже 5000 монет із золота, срібла та бронзи.

Період створення статуеток був відзначений війнами та конфліктами на території сучасної Тоскани, Умбрії та Лаціо. І все ж бронзові статуї свідчать про те, що етруські та римські родини разом молилися божествам у святилищі термальних джерел. Статуї, включаючи зображення Аполлона та Ігеї, давньогрецького бога та богині здоров’я, містять етруські та латинські написи.

"Поки за межами святилища точилися соціальні та громадянські війни... всередині велика еліта етруських і римських сімей молилася разом у контексті миру, — сказав Якопо Таболлі, координатор розкопок з університету для іноземців у Сієні. - Це можливість переосмислити відносини між етрусками та римлянами".

Наприкінці жовтня в Туреччині археологи відкопали цілий район візантійських ресторанів і крамниць, що був на місці стародавнього міста Ефес. Вік знайдених артефактів оцінюють в 1400 років.

Тижнем раніше в Іраку виявили унікальні кам'яні рельєфи, яким близько 2,7 тис. років.

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