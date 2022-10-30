Про це повідомляє The History Blog.

Науковці розкопали цілий район із ресторанами та крамницями, розташований на площі Доміціана, яка прилягає до політичного центру римського міста. В будівлях виявили золоті та мідні монети, предмети домашнього вжитку та інші артефакти, віком понад 1400 років.

"Дослідники віднайшли тисячі одиниць посуду (в тому числі цілі миски із залишками морепродуктів, амфори, наповнені солоною скумбрією). Також археологи виявили чотири золоті монети (соліди) і понад 700 мідних монет", – йдеться в матеріалі.

Унікальною називають знахідку близько 600 маленьких паломницьких пляшечок. Їх продавали християнським паломникам, а ті носили їх на шиї.