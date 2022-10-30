Скарби, яким 1400 років: у Туреччині археологи відкопали район візантійських ресторанів і крамниць
Під час розкопок у Туреччині археологи віднайшли багато ранньовізантійських артефактів VII століття на місці стародавнього міста Ефес
Про це повідомляє The History Blog.
Науковці розкопали цілий район із ресторанами та крамницями, розташований на площі Доміціана, яка прилягає до політичного центру римського міста. В будівлях виявили золоті та мідні монети, предмети домашнього вжитку та інші артефакти, віком понад 1400 років.
"Дослідники віднайшли тисячі одиниць посуду (в тому числі цілі миски із залишками морепродуктів, амфори, наповнені солоною скумбрією). Також археологи виявили чотири золоті монети (соліди) і понад 700 мідних монет", – йдеться в матеріалі.
Унікальною називають знахідку близько 600 маленьких паломницьких пляшечок. Їх продавали християнським паломникам, а ті носили їх на шиї.
- Нагадаємо, минулого тижня археологи виявили в Іраку унікальні кам'яні рельєфи, яким близько 2,7 тис. років.
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