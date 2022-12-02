У турецькому порту вибухнула цистерна з нафтопродуктами

Про це повідомляє турецька служба CNN.

Від вибуху в цистерні спалахнула пожежа, в небо піднявся чорний дим. За повідомленням, на місце події було направлено велику кількість пожежників.

Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Для встановлення причини пожежі розпочато розслідування.

"Вибух пролунав близько 11:15 через нагрівання в одному з паливних резервуарів, в якому зберігаються відпрацьовані масла, взяті з суден у порту Самсун, почалася пожежа. Її було ліквідовано за короткий час, обійшлося без загиблих і постраждалих", - розповіли в офісі губернатора Самсуна.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі стався теракт на популярній пішохідній центральній вулиці. Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, і близько восьми десятків отримали поранення.

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